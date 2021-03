Presidente da Associação dos Hotéis do Algarve afastado por criticar plano de vacinação da Covid

Depois de dizer que Portugal é um “mau exemplo” a nível de vacinação e considerar prioritária a imunização dos profissionais que trabalham nos hotéis para garantir segurança aos turistas, Elidérico Viegas perdeu a confiança dos restantes membros da direção da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e pediu a demissão do cargo de presidente.





Elidérico foi a voz do Algarve em matérias relacionadas com a hotelaria e turismo nos últimos 25 anos. Segundo oapurou, as declarações que prestou nas últimas semanas sobre a falta de apoios do Governo ao setor do turismo começaram a criar mal-estar no seio da maior associação hoteleira algarvia. O verniz estalou na última semana quando o dirigente criticou a entrevista da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, à rádio BBC, na qual esta referiu que Portugal esperava “receber todos os turistas britânicos a partir de 17 de maio”, algo que Elidérico considerou irreal. Recentemente, numa entrevista ao ‘Inevitável’, criticou os prémios que são atribuídos ao setor turístico. “São eleições feitas por entidades privadas que se regem por princípios económicos, de rentabilidade económica e, como tal, pagamos e ficamos no lugar que queremos”, referiu.