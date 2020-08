A gruta de Benagil, apenas acessível por mar, é um dos principais ex-líbris do litoral algarvio. Mas a beleza do local motiva uma crescente procura de turistas, com grande número de embarcações a fazerem viagens constantes até ao interior da gruta. Ao CM, o presidente da Câmara de Lagoa, Luís Encarnação, considera que a situação é "insustentável", defendendo que venha a ser definido no futuro "uma número-limite de visitantes diários".

O autarca manifesta a intenção de submeter à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), "logo após este verão, uma proposta de regime excecional de acesso à gruta". E acrescenta que, "no caso desta área vir a ser categorizada como área protegida, será possível melhorar a gestão e o controlo das visitas, permitindo assim uma maior preservação deste património natural do concelho".

Na passada sexta-feira, Luís Encarnação acompanhou o presidente da APA, Nuno Lacasta, numa visita que permitiu "confirmar o estado caótico da praia resultante do excesso de procura de visitas à gruta".

"Havia umas 14 embarcações, algumas com música ligada, à espera para entrar na gruta", relata o autarca, que receia que todo este movimento possa "acelerar o processo de erosão".