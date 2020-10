Presidente da Câmara de Murça está infetado com Covid-19

Mário Artur Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Murça está infetado com o novo coronavírus.

A informação foi avançada em comunicado e no mesmo pode ler-se que o autarca está neste momento em isolamento profilático e a cumprir todas as recomendações das autoridades de saúde pública.

O município pede ainda para que as pessoas que nos últimos dias tiveram contato direto com o autarca, para seguirem o protocolo do Ministério da Saúde e procurarem mais informação na Linha Saúde 24 se manifestarem algum sintoma.