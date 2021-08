Presidente da Câmara de Ourém alerta para agravamento da falta de médicos

O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, alertou para um agravamento da falta de médicos de família no concelho, o que se reflete "em mais de 10 mil utentes" sem aqueles profissionais.

"Neste momento, há um agravamento da falta de médicos, traduzindo-se num aumento dos números de utentes oureenses sem médico de família, na grande maioria das freguesias do concelho, refletindo-se em mais de 10 mil utentes sem médico de família, mais de 20% da população total do concelho", afirma Luís Albuquerque, numa declaração apresentada na segunda-feira em reunião do executivo municipal e hoje divulgada.

No documento, sobre a saúde neste concelho do distrito de Santarém, o autarca social-democrata refere que "estes números têm vindo a ser ocasionalmente supridos, de modo sempre temporário e precário, através de médicos contratados através de empresas, originando instabilidade no estado da prestação dos cuidados de saúde nestes locais e nunca havendo uma solução definitiva para estas situações".