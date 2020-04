Presidente da Câmara de Ovar convicto de que cerca sanitária será levantada a partir de amanhã

Numa publicação feita na sua página de Facebook, o autarca afirma não ter "muitas dúvidas" de que o Estado de Calamidade em Ovar "será levantado, passando ao Estado de Emergência Nacional que vigora e vigorará, no resto do País, retirando-se por consequência a cerca sanitária a partir do dia 17 de Abril".



O Estado de Calamidade em Ovar e a cerca sanitária, impostos no concelho devido ao surto de coronavírus, poderão ser levantados a partir desta sexta-feira. A convicção é de Salvador Malheiro, presidente da Câmara Municipal.Numa publicação feita na sua página de Facebook, o autarca afirma não ter "muitas dúvidas" de que o Estado de Calamidade em Ovar "será levantado, passando ao Estado de Emergência Nacional que vigora e vigorará, no resto do País, retirando-se por consequência a cerca sanitária a partir do dia 17 de Abril".

erá bom" para a economia local "e sobretudo para a saúde mental, de todos os nossos munícipes".







Recorde que a

Para Salvador Malheiro, isto acontecer "s17 de março, o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar, que no dia seguinte ficou sujeito a cerco sanitário com controlo de entradas e saídas no concelho, e encerramento de toda a atividade empresarial que não envolvesse bens de primeira necessidade. A 19 de março, também foi decretado o estado de emergência para todo o País.

Em Portugal, onde os primeiros casos de Covi-19 confirmados foram registados no dia 02 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde indicava 599 óbitos e 18091 casos de infeção.