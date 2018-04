Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da Câmara do Porto alertou ministro para "disparidades" territoriais de verbas

Montantes foram distribuídos no âmbito do Programa de Apoio Sustentado às Artes.

O presidente da Câmara do Porto revelou esta terça-feira uma carta entregue a 23 de março ao ministro da Cultura alertando para "as disparidades" nos montantes para os "diferentes territórios" no âmbito do Programa de Apoio Sustentado às Artes.



"Preocupou-nos, desde a abertura do concurso, os termos territoriais que servem de base aos critérios distributivos, assim como as disparidades entre os montantes disponíveis para os diferentes territórios", observou o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, na carta que dirigiu ao ministro da Cultura e que divulgou no início da reunião, que decorre no teatro Rivoli, com as estruturas culturais da cidade "amplamente prejudicadas pelos resultados" do Programa de Apoio Sustentado 2018-2021 da Direção-Geral das Artes (DGArtes).



Rui Moreira acrescentou estranhar "que a Área Metropolitana de Lisboa surja no concurso enquanto região, por direito próprio -- em competição com o Norte, o Centro, o Alentejo, o Algarve, e as regiões Autónomas -- e invariavelmente em situação de gritante vantagem".



"Em alguns casos, esta beneficia, à partida, de verbas superiores em 50% ou até mesmo 100% face ao Norte", acrescentou Rui Moreira, na missiva que, segundo disse o gabinete de comunicação da câmara à Lusa, "foi entregue em mãos ao ministro a 23 de março".