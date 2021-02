A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) não cometeu irregularidades no âmbito do processo de vacinação contra a Covid-19, assegurou esta quarta-feira o presidente da instituição, Francisco George, lamentando a confusão com a gestão do Hospital da Cruz Vermelha.

"Não há qualquer irregularidade na Cruz Vermelha Portuguesa no que se refere ao processo de vacinação. Sublinho: não há qualquer irregularidade. As notícias que foram hoje difundidas dizem respeito ao hospital que também tem a designação Cruz Vermelha, mas que não é gerido pela Cruz Vermelha Portuguesa", garantiu à Lusa, após esclarecer que a sociedade gestora do hospital passou em dezembro para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

De acordo com o antigo diretor-geral da Saúde, a situação está já a prejudicar a CVP numa altura em que a organização está a angariar fundos "para serem aplicados nos trabalhos de prevenção e controlo da pandemia" de covid-19.



O Hospital da Cruz Vermelha confirma a deteção de eventuais irregularidades tendo as mesmas sido remetidas para a Inspeção-Geral das Atividades da Saúde.