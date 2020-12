Presidente da Junta de Rabo de Peixe elogia população mas alerta para época natalícia

O presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, Jaime Vieira, elogiou a "forma muito responsável" como a população reagiu perante o surto de covid-19 na freguesia, mas alertou para perigos durante o Natal.

O autarca realçou "a coragem que o Governo Regional teve" ao permitir que a população fosse testada em massa, afirmando que esta "foi uma medida que veio salvar muita gente", mas elogiou também a "forma muito responsável" com que a população lidou com as medidas implementadas na vila, que esteve sujeita a uma cerca sanitária durante dez dias.

Jaime Vieira deixou, no entanto, o alerta de "que vem aí o Natal e as pessoas têm de perceber que não pode valer tudo".

"É preciso fazer as recomendações, porque, sem isso, em janeiro estaremos numa situação complicada", avisou.

Com a segunda fase de testagem feita, o social-democrata admite que acreditava "que podia ser pior": "são famílias numerosas, com muita gente que tinha dado negativo na altura, e fazer o rastreio e a testagem, perante a situação, tem de nos deixar satisfeitos".

"Ficaremos mais gratos se todas as pessoas que hoje estão positivos, e têm de cumprir isolamento, continuarem a respeitar e a ficar em casa. Se isso acontecer, rapidamente estaremos ao nível das outras localidades", defendeu.

O presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe falava aos jornalistas depois da visita do vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, à vila.

Jaime Vieira mencionou que "basta andar em Rabo de Peixe para perceber a realidade diferente", já que "há pouca gente na rua" e isso "traz muita esperança para o futuro".

"Perante os resultados de recuperações, rapidamente podemos sair desta situação", reforçou.

Também o vice-presidente do Governo Regional deixou um elogio ao "povo de Rabo de Peixe pelo extraordinário comportamento de civismo e exemplo de cidadania que deu aos Açores e ao país".

A vila de Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, tinha, na segunda-feira, dia em que a cerca foi levantada, 221 casos ativos de covid-19, mas hoje já são apenas 136.

A freguesia esteve entre dia 03 e as 23:59 de domingo com uma cerca sanitária, tendo também sido testada a população da vila, numa ação descrita pela junta como uma "megaoperação".

O coordenador do combate à covid-19 nos Açores, Gustavo Tato Borges, tinha também dito aos jornalistas no começo da operação de testagem em Rabo de Peixe - ocorrida entre 04 e 06 deste mês - que era esperado um aumento significativo de casos nos dias seguintes, mas, volvidos 10 dias, um também significativo número de pessoas recuperadas da doença.

Apesar do fim da cerca, o Governo dos Açores determinou a manutenção do encerramento das escolas de Rabo de Peixe até ao final do corrente período letivo.

A medida foi justificada com a "avaliação, próxima, presente e permanente, das diversas entidades envolvidas", e com o facto de faltarem cinco dias para o final do ano letivo.

Os Açores têm 403 casos positivos ativos, sendo 294 em São Miguel e 109 na Terceira.

Foram detetados desde o início do surto na região 1.589 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 21 mortes e 1.080 recuperações.