Presidente da NAV cessa funções no final do mês. Governo ainda não escolheu sucessor

NAV anunciou esta quarta-feira que vai investir 103,8 milhões de euros no novo sistema de tráfego aéreo até 2023.

Por Lusa | 15:05

O presidente da NAV - Navegação Aérea de Portugal, Jorge Ponce de Leão, disse esta qurta-feira, na apresentação do novo sistema de tráfego aéreo, que terminará funções no final do mês, mas o Governo ainda não escolheu o seu sucessor.



Questionado pela agência Lusa à margem da apresentação sobre o sucessor do gestor público, o secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda, disse que o Governo "está a estudar várias possibilidades", mas garantiu que "dentro em breve será feita essa escolha".



Até lá, de acordo com o governante, a atual equipa mantém-se e assegurará a gestão da NAV até à nomeação de um novo Conselho de Administração.



Em declarações à Lusa, Ponce de Leão reiterou que decidiu sair da NAV ao fim de 16 meses "por questões pessoais", após o término do mandato para o qual foi nomeado a 31 de dezembro de 2018.



O gestor vai liderar a comissão de remunerações da Jerónimo Martins, regressando às suas funções de administrador não executivo do fundo Explorer.



Alberto Souto de Miranda destacou, na apresentação do novo sistema, o trabalho de Ponce de Leão, sublinhando que o gestor "deixa a casa arrumada e a NAV preparada para o futuro".



A NAV anunciou esta quarta-feira que vai investir 103,8 milhões de euros no novo sistema de tráfego aéreo até 2023, num projeto que inclui a construção de uma nova torre de controlo em Lisboa.