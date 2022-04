Presidente da Proteção Civil defende voluntariado nos bombeiros portugueses

O presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) defendeu esta quinta-feira o voluntariado nos bombeiros portugueses, considerando que é esta matriz que permite a Portugal "ter o maior número de operacionais no terreno".

"Sou e serei sempre um defensor da matriz do voluntariado, evoluindo dentro do voluntariado para outras questões de profissionalismo. O voluntariado é uma coisa única no território europeu que nós temos e que não podemos perder de forma alguma", disse o general Duarte da Costa em entrevista à agência Lusa, quando a ANEPC completa 15 anos de existência.

O mesmo responsável avançou que a matriz do voluntariado "é indiscutivelmente" aquela que permite a Portugal ter "o maior número de operacionais no terreno com uma ligação muito própria de onde emanam".