Presidente da República apela a instituições para que sigam exemplo do Leixões e acolham sem-abrigo

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta quinta-feira que se outras instituições seguissem o exemplo do Leixões SC que integrou dois sem-abrigo, abria-se caminho à resolução de muitos problemas.

O chefe de Estado esteve esta quinta-feira no Estádio do Mar, casa do Leixões Sport Clube que recentemente acolheu dois sem-abrigo.

"Se, já não digo grandes clubes, mas instituições com outro poder e outra dimensão pudessem seguir estes exemplos abririam caminho à resolução de problemas de vida de muita gente. Mas enfim fica aqui agradecido a quem teve a ideia e sobretudo agradecido a eles. Os heróis são eles que realmente deram a volta à vida", afirmou em declarações aos jornalistas.