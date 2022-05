O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, concedeu o seu Alto Patrocínio à iniciativa ‘Mais Escola, Melhor Família’, promovida pelo Correio da Manhã/CMTV. O Chefe do Estado vai participar na segunda conferência inserida neste projeto.





O encontro realiza-se no dia 8 de junho, às 10h30, no auditório do Espaço Vita, em Braga. Além do Presidente da República, participam como oradores o psicólogo Paulo Sargento, comissário da iniciativa, Carlos Anjos, da Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, e Paulo Costa, investigador do Centro de Estudos da Criança da Universidade do Minho, e presidente da Associação Antibullying com Crianças/Jovens.