Presidente da República chumba diploma dos professores

Naquele que foi o seu 27.º veto político (5.º em diplomas do Governo), o Presidente da República chumbou na quarta-feira o decreto que permitiria a alguns professores acelerar a progressão na carreira.



Marcelo Rebelo de Sousa justifica o veto com o facto de o decreto pretender “encerrar definitivamente o processo” de recuperação dos seis anos e meio de tempo de serviço congelado, por não se aplicar a todos os docentes e por manter a “disparidade de tratamento entre o Continente e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira”, onde o tempo já está a ser devolvido.









