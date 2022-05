O Presidente da República decidiu condecorar Andrei Putilovskiy, funcionário da Embaixada de Portugal em Kiev, na Ucrânia.De acordo com a nota no site da presidência publicada esta segunda-feira, em causa estão os "muito relevantes serviços prestados a Portugal e à Embaixada ao longo de 25 anos, e, em particular, durante o conturbado período de evacuação da Embaixada, tal como proposto pelo Embaixador de Portugal na Ucrânia".