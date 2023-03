Presidente da República considera "uma pena" que não seja dada "grande atenção" à Justiça em Portugal

O Presidente da República considerou este sábado "uma pena" que não esteja a ser dada "grande atenção" ao setor da justiça em Portugal, defendendo que a guerra na Ucrânia e as crises económicas e sociais justificariam outra atitude.

"Embora a crise económica, a inflação, a guerra, os problemas sociais tenham atirado a Justiça para uma posição muito apagada na cabeça dos portugueses, é uma pena que, havendo um processo de revisão constitucional em curso e havendo mudanças nas leis em curso que têm a ver com a Justiça, não se dê - foi a grande conclusão deste congresso - grande atenção à Justiça neste momento em Portugal", salientou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado falava aos jornalistas à saída do Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, após ter participado na sessão de encerramento do XII Congresso dos Juízes Portugueses.