Presidente da República enaltece "solidez e empenho" de Igor Sampaio

O Presidente da República apresentou condolências à família de Igor Sampaio, que morreu esta sexta-feira, aos 76 anos, numa mensagem em que enaltece a "solidez e empenho" do ator, que foi também cenógrafo e figurinista.

Igor Sampaio, nome artístico de João Luís Duarte Ferreira, morreu esta sexta-feira, em Lisboa, no Hospital de São José, onde estava hospitalizado desde 31 de agosto, devido a um acidente vascular cerebral (AVC).

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou as suas condolências à família do ator numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, em que recorda o seu percurso.