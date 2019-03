Marcelo felicita enfermeira portuguesa premiada no Reino Unido

Presidente da República deu os parabéns a Sílvia Nunes, galardoada com um prémio de melhor profissional na sua área.

Por Lusa | 14:06

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou este domingo "vivamente" a enfermeira Silvia Nunes, galardoada no Reino Unido com um prémio de melhor profissional na sua área, pela inovação, criatividade e atenção no trabalho.

"O reconhecimento do especial mérito desta nossa compatriota põe também em evidência a competência e dedicação da generalidade dos enfermeiros portugueses, onde quer que trabalhem, em Portugal ou no estrangeiro, que o Presidente da República saúda e agradece", escreveu Marcelo sobre a atribuição do "Great British Care Awards" à enfermeira portuguesa.

A mensagem foi publicada na página da Presidência da República na Internet.