O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou na página oficial da Presidência da República que tomou conhecimento do falecimento do escritor e jornalista Fernando Sobral, e apresenta à família "as mais sentidas condolências".Fernando nasceu no Barreiro, em 1960 e foi aos 20 anos que começou o seu percurso no jornalismo. Formado em Direito, iniciou a sua actividade no suplemento DN/Jovem, do Diário de Notícias.Ao longo de quase 40 anos de carreira, passou por diversos órgãos de comunicação social como o Semanário, O Independente, Se7e e Diário Económico, com foco em áreas como economia e música.e colaborador doe daDurante o ano passado assinou a coluna "Sociedade Recreativa" do Jornal Económico e em 2020 e 2021 foi colunista assíduo do jornal Público.Fernando Sobral morreu esta sexta-feira quando estava internado nos cuidados intensivos do hospital Curry Cabral, em Lisboa.