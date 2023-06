Presidente da República lamenta temporal na Madeira e expressa solidariedade

O Presidente da República lamentou~esta terça-feira o temporal que está a afetar a ilha da Madeira e, a partir da África do Sul, expressou solidariedade para com aqueles que foram afetados pela chuva forte.

"Permitam-me que eu diga uma palavra, com pena, com mágoa e com solidariedade relativamente ao que se está a passar na Madeira", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas no Parque da Liberdade, em Pretória.

Na África do Sul encontra-se também o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, para participar nas comemorações do Dia de Portugal, que começaram na segunda-feira, na Cidade do Cabo, e irão prosseguir na quarta-feira, em Pretória e Joanesburgo.

O chefe de Estado referiu que Miguel Albuquerque "estava preocupado com a perspetiva de o temporal começar na Madeira".

"E de facto começou, e agravou-se para além do que se esperava. E eu queria daqui manifestar a solidariedade para com aqueles que sofreram as consequências desse temporal, que vamos ver como é que evolui, se chega e quando ao continente, e com que efeitos", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão sob aviso vermelho desde as 15h00 de segunda-feira devido à chuva forte e persistente por causa da passagem da depressão Óscar.