Presidente da República promulga diploma sobre preços dos combustíveis

ecreto da Assembleia da República que cria a possibilidade de fixação de margens máximas de comercialização para os combustíveis simples."Apesar das suas evidentes limitações, estas medidas são um pequeno passo para mitigar uma situação de emergência económica e social, que mais do que justifica a intervenção do Estado no mercado", pode ler-se numa nota publicada na página oficial da Presidência da República.