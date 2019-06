Presidente da República quer fecho de urgências de Obstetrícia explicado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, espera que o eventual fecho rotativo de quatro urgências de Obstetrícia em Lisboa durante o verão seja "explicado". "Espero que seja devidamente esclarecido para as pessoas perceberem exatamente como vai ser e para não terem depois as preocupações que vi aparecer", defendeu."Os nascimentos ocorrem quando ocorrem e se ocorrem em agosto ou em setembro não é possível dizer ‘olhe, espere um bocadinho que só há disponibilidade para nascimento a partir do final de setembro’", sublinhou.Por sua vez, o presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Luís Pisco, garante que "não vai haver grávidas de ambulância de hospitais para hospitais na região de Lisboa". Na última quarta-feira, a ARSLVT propôs aos diretores de serviço o encerramento até final de setembro, num sistema de rotatividade, das urgências de Obstetrícia em Lisboa, da Maternidade Alfredo da Costa, Hospital de Santa Maria, Hospital de São Francisco Xavier e do Hospital Amadora-Sintra.Para o presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, Alexandre Lourenço, a proposta é um "remendo". Entretanto, o Bloco de Esquerda requereu a presença da ministra da Saúde no Parlamento. Já o PSD acusa a ministra de ter "escondido" a situação.A Ordem dos Médicos vai pedir uma reunião com caráter de urgência à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo sobre o eventual fecho das urgências. Na terça-feira, os diretores clínicos e de Obstetrícia da região Sul reúnem de urgência, na sede da Ordem.A maternidade de Portimão voltou a encerrar, entre as 17h00 de quarta-feira e as 09h00 de ontem, devido à falta de pediatras. A administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve confirmou que "devido à falta de médicos pediatras", foram apenas "assegurados os partos iminentes e/ou emergentes". As mulheres em trabalho de parto com condições para serem transferidas foram desviadas para o Hospital de Faro.mil crianças nasceram na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, desde a abertura da unidade, em 1932, e até 2005, número que tem feito desta instituição a maior de Portugal. A unidade é também desde 2009 um centro de investigação.Nos quatro concelhos visados pela medida, em 2018, nasceram 13 786 crianças (16% do total nacional): Lisboa (5900), Sintra (4230), Amadora (2019) e Oeiras (1637). Entre 2017 e 2018 nasceram mais 313 bebés.