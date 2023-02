Presidente da República satisfeito com redução de custos públicos com palcos da JMJ

O Presidente da República manifestou esta sexta-feira o seu agrado com a possibilidade de redução, para "muito menos de metade", dos custos públicos com os palcos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) no Parque Tejo e no Parque Eduardo VII.

"Era bom. Quer dizer que, em vez de sete milhões [valor aproximado da soma dos dois palcos], se passa para dois e 900. Eu acho que valeu a pena aquilo que a comunicação social e muita gente, [aquilo que] a sociedade portuguesa fez, como apelo, e nestes tempos difíceis de guerra, de inflação", respondeu Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, quando questionado sobre a redução do valor do altar-palco do Parque Tejo, a cargo da Câmara de Lisboa, para 2,9 milhões e sobre a passagem do palco do Parque Eduardo VII para a responsabilidade da Igreja Católica.

O chefe de Estado acrescentou que, "com a subida de preço e as dificuldades da vida, era preciso de facto baixar" os custos destes palcos da Jornada, que decorre entre 1 e 6 de agosto.