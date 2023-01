A presidente da TAP receberá um bónus de cerca de dois milhões de euros, se forem cumpridos os objetivos do plano de reestruturação da empresa. O prémio financeiro está previsto no contrato de Christine Ourmières-Widener e corresponderá a cerca de 80% da remuneração anual da gestora: como a presidente da TAP ganha 504 mil euros brutos por ano, o bónus corresponderá a uma verba anual na ordem de 400 mil euros, que será acumulada ao longo de cinco anos e será paga em 2025 ou 2026, data em que terminará o seu contrato com a companhia aérea.









