Presidente de Câmara de Tondela preocupado com falta de enfermeiros

"Chega ao cúmulo de estarem dois enfermeiros num turno", disse José António Jesus.

Por Lusa | 11:41

O presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, mostrou-se esta quinta-feira preocupado com a "degradação potencial" dos cuidados de saúde que são prestados no Centro Hospitalar Tondela - Viseu (CHTV), em consequência da falta de enfermeiros.



"Este é um assunto de extrema preocupação, na medida em que coloca em causa o bem-estar de todos nós numa área tão sensível como a saúde", refere o autarca social-democrata, em comunicado.



José António Jesus corrobora "o grau de preocupação partilhado pelos profissionais de saúde pelo estado grave" em que vive este setor, concretamente no CHTV.



"A grave carência de enfermeiros no CHTV é um facto e não uma suposição, pois para fazer face às 30.000 horas excedentárias e, também, para garantir a reposição das 35 horas de trabalho e suprimir carências existentes, seriam necessários mais cem enfermeiros", frisou, considerando que não se trata de situações pontuais, mas sim de "questões estruturais".



Segundo o autarca, há vários meses, o conselho de administração do CHTV recorreu à reserva de recrutamento e pediu a restituição de 20 profissionais, para substituir dez que foram colocados nos centros de saúde e outros dez que se encontram em situação de baixa médica.



"Há quantos meses espera decisão do Ministério da Saúde? E, sabendo destas dificuldades e necessidades extremas, porque só solicitou o Conselho de Administração 20 e não os 100 enfermeiros necessários, já que a reserva de recrutamento tem bastantes profissionais disponíveis para entrada imediata no CHTV?", questiona.



No que respeita ao hospital de Tondela, José António Jesus lamentou o reduzido número de enfermeiros das urgências, "chegando ao cúmulo de estarem dois enfermeiros num turno".



No seu entender, "perante o que se vive, ninguém acredita que o Governo está a gerir as necessidades dos serviços de enfermagem do CHTV".



"Também não iremos esquecer que se impõe que ocorram obras no Centro de Saúde de Tondela. Não desistiremos desta meta, apesar de não ter sido prioridade para o Governo", avisou.