"O que fez é inadmissível.” Foi com estas palavras que o juiz João Grilo Amaral se dirigiu esta quinta-feira a Fernando Lopes Vieira, antigo presidente do Lar de Santa Isabel, em Vila Nova de Gaia, que durante três anos assediou sexualmente duas funcionárias com toques e apalpões em várias partes do corpo - assim como beijos forçados, um dos quais com introdução de língua na boca da vítima.









