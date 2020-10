Presidente de Murça infetado com Covid-19 mantém-se em funções

O presidente da Câmara de Murça, Mário Artur Lopes, fez um teste com resultado positivo ao novo coronavírus e vai manter-se em funções a partir de casa, informou hoje o município.

A Câmara de Murça, no distrito de Vila Real, informou, em comunicado, que o presidente, Mário Artur Lopes, "testou positivo ao novo coronavírus" e que, neste momento, se "encontra em isolamento profilático e a cumprir todas as recomendações das autoridades de saúde pública".

"As pessoas que nos últimos dias tiveram contacto direto com o autarca devem seguir o protocolo do Ministério da Saúde e contactar a Linha Saúde 24 se manifestarem algum sintoma", referiu ainda o comunicado.

O presidente e os vereadores, com quem manteve contacto mais direto, mantêm-se em funções, mas a trabalhar a partir de casa.

A reunião do executivo municipal que estava marcada para hoje foi adiada.

Desde o início da pandemia, o concelho de Murça contabilizou 35 casos positivos.

Em Portugal, morreram 2.229 pessoas dos 106.271 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.