Carlos Santos, presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, está internado nos Cuidados Intensivos de Cardiologia, após sofrer um enfarte agudo do miocárdio.Segundo uma nota do hospital, Carlos Santos foi "submetido de imediato, com apenas 45 minutos de evolução, a uma angioplastia primária, que é o melhor tratamento atualmente disponível a nível mundial para o tratamento desta situação", encontrando-se "estável e a evoluir favoravelmente".