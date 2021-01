Presidente do Chega sobre pandemia de Covid-19: "Os portugueses e as circunstâncias não são iguais a março"

O presidente do Chega reconheceu este sábado que Portugal atravessa uma "situação difícil" provocada pela covid-19, mas alertou que, embora as medidas previstas sejam semelhantes ao início da pandemia, os "portugueses e as circunstâncias não são iguais a março".

No final de uma audiência com o primeiro-ministro, António Costa, em São Bento, que está a ouvir os partidos sobre um eventual agravamento das medidas de combate à covid-19 em Portugal, André Ventura afirmou que "ficou claro" que se vive "uma situação difícil do ponto de vista epidemiológico e de saúde pública", com cerca de 10 mil novos diários.

"Está em cima da mesa um novo confinamento geral idêntico ao que foi feito em março, no início da pandemia, mas, tal como dissemos ao senhor primeiro-ministro, os portugueses e as circunstâncias é que já não são iguais a março", considerou, estimando que as novas medidas poderão entrar em vigor no dia 15, sexta-feira.