Presidente do Hospital Santa Maria justifica exoneração do ex-diretor de Ginecologia e Obstetrícia

A presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria justificou a exoneração do ex-diretor do departamento de Ginecologia e Obstetrícia com maus indicadores assistenciais e entraves colocados às obras para a nova maternidade.

Em declarações aos deputados na Comissão de Saúde, Ana Paula Martins, presidente do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (CHULN) - que integra os hospitais Santa Maria e Pulido Valente -- disse que as demissões aconteceram porque os entraves colocados não eram de natureza técnico-científica.

"Chegou a um momento, após três meses de trabalho (...), sempre que imaginávamos que estávamos prestes a ter um plano, reiteradamente, o ex-diretor colocava alguns entraves que considerámos não serem de natureza técnico-científica, não estar em causa a segurança", disse a responsável.