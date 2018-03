Presidente do LNEC garante que ponte 25 de abril "está segura"

Laboratório Nacional de Engenharia Civil reagiu às notícias sobre a estrutura.

O presidente do conselho diretivo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Carlos Pina, garantiu esta quinta-feira que a Ponte 25 de Abril "está e estará segura", explicando que não existe perigo para os utentes.Carlos Pina, que falava aos jornalistas no LNEC, em Lisboa, disse que o relatório foi pedido ao laboratório para identificar as anomalias da infraestrutura.O mesmo responsável referiu que está previsto que as obras decorram durante dois anos e que durante esse período não existe perigo para os utentes da Ponte 25 de Abril, explicando que está afastada a ideia de interdição da circulação de veículos pesados na ponte, o que só poderia acontecer caso a situação se agravasse.