Presidente do Moreirense compra 10 ventiladores para os hospitais do país

Vítor Magalhães, presidente do Moreirense, adquiriu 10 ventiladores que serão entregues aos hospitais portugueses para ajudar a combater a pandemia da Covid-19, avança o jornal 'O Minho'.

A publicação cita uma fonte próxima do empresário de Moreira de Cónegos, que explica que os equipamentos "não são só para a unidade hospitalar local [Guimarães]" e podem assim ser colocados à disposição noutros hospitais mais próximos (como Porto e Braga) mas também no "local no país onde mais forem necessárias".





Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou na terça-feira o número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.

Esta quarta-feira, ao final da manhã, está prevista nova atualização, sendo que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou uma reunião do Conselho de Estado para discutir a eventual decisão de decretar o estado de emergência.