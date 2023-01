Presidente do Sindicato do INEM enfrenta quarto processo disciplinar desde que assumiu funções

O Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência pré-hospitalar (STEPH), Rui Lázaro, foi ouvido, esta terça-feira, em sede de um processo disciplinar instaurado pela Direção do INEM.Segundo um comunicado do STEPH, este é o quarto processo de que é alvo em três anos, desde que assumiu funções de dirigente."São já mais de 20 os procedimentos disciplinares instaurados a dirigentes do STEPH, este último, na decorrência de declarações prestadas pelo Presidente", lê-se no comunicado."O INEM parece crer que tem poderes para sindicar (e condicionar) a atividade do STEPH e dos seus órgãos dirigentes", acrescenta o comunicado.