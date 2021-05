António Piçarra, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, no discurso de despedida do cargo que ocupava no mais importante tribunal português - passa a juiz jubilado no dia 17, no dia a seguir haverá eleições para o Supremo -, voltou a insistir no encerramento do Tribunal Central, conhecido como ‘Ticão’. O magistrado, que disse não querer tomar posição pública sobre o enriquecimento ilícito ...