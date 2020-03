Presidente e diretora de lar estão infetadas com coronavírus

A presidente da direção e a diretora técnica do Lar Evangélico Nova Esperança (LENE), em Alcanhões, concelho de Santarém, estão infetadas com Covid-19 e em isolamento nas suas residências.



Os casos estão a ser acompanhados pelas delegadas de saúde dos concelhos onde residem. O resultado positivo foi uma surpresa, pois nenhuma manifestava sintomas evidentes da doença, "ou que iriam expor outras pessoas ou utentes do lar ao contágio", segundo informa o LENE na sua página do Facebook.





Relativamente à instituição, "por terem sido tomadas medidas de prevenção, uso de máscaras e nenhum contacto direto sobre utentes e colaboradores, as delegadas aconselharam a prosseguir com os habituais cuidados de isolamento.