Presidente promulga diploma sobre segurança em navios que cruzam áreas de pirataria

O Presidente da República promulgou esta quarta-feira o diploma que autoriza o Governo a criar o regime jurídico da atividade de segurança privada armada a bordo de navios de bandeira portuguesa e que atravessem áreas de alto risco de pirataria.



O anúncio desta promulgação consta de uma nota publicada no site oficial da Presidência da República.





Em causa está a criação do quadro legal que permite que os navios registados em Portugal possam passar a contratar empresas de segurança privadas para a prestação de serviços de segurança sempre que atravessem zonas de elevado risco de pirataria, solução que, segundo precisou a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, durante a discussão na generalidade, no parlamento, permitirá reforçar a competitividade do setor marítimo nacional.O diploma estabelece os requisitos que têm de ser observados para que uma empresa possa ser contratada, bem como as regras a seguir pelas equipas de segurança a bordo, impondo, nomeadamente que se trate de cidadãos portugueses, de um Estado-Membro da União Europeia ou de país com o qual exista acordo de reciprocidade.A tipologia de armas que podem ser levadas a bordo por estas empresas consta também do diploma que elenca ainda os vários passos e prazos que têm de ser observados para que a contratação da empresa possa concretizar-se.De acordo com a mesma nota divulgada pela Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou ainda o diploma que autoriza o Governo a estabelecer os requisitos de acesso à profissão da atividade profissional dos marítimos, a definir os critérios de equiparação com outros profissionais do setor do mar e a definir as regras quanto à nacionalidade dos tripulantes a bordo dos navios ou embarcações sujeitos ao regime da atividade profissional dos marítimos.O Presidente deu também 'luz verde' ao diploma que confere novas competências ao Tribunal da Propriedade Intelectual, procedendo à alteração da Lei de Organização do Sistema Judiciário.Entre o leque de diplomas promulgados está ainda o que determina a cessação de vigência de diplomas publicados entre os anos de 1981 e 1985, com a nota da Presidência a referir a decisão de Marcelo "apesar da fórmula juridicamente peculiar de 'não vigência'", atendendo ao objetivo louvável de clarificar e simplificar a situação pré-existente.