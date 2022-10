O Orçamento de Estado (OE) confirma a instalação de telefones fixos nas celas, o reforço dos contactos dos reclusos com familiares e amigos e o encerramento gradual do EPL.O documento contempla uma fatia de 267 milhões de euros para a digitalização da Justiça e da investigação criminal.No próximo ano, as custas judiciais vão manter-se inalteradas. A eficiência energética também é contemplada, com instalação de painéis solares, novas janelas e luminárias nos edifícios, bem como a substituição da frota automóvel, com viaturas dos tipos híbrido ou elétrico.