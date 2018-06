Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prevenção da demência deve ser feita a partir dos 40 anos

Prática regular de atividade física permite eliminar ou controlar vários fatores associados a estas doenças.

Por Cláudia Machado | 09:00

É já indiscutível que a prática de exercício físico tem como benefício a redução do risco de demência. Esta certeza "tem como base um grande número de estudos científicos", que mostram como um estilo de vida saudável e a prática de desporto permitem evitar ou controlar vários fatores de risco. A medicina e a ciência dizem-nos como prevenir, mas também quando começar.



"Sabemos que as alterações cerebrais que levam à demência antecedem em 5 a 10 anos o aparecimento dos primeiros sintomas da doença. Este facto leva a que todas estas medidas preventivas devam ser desenvolvidas a partir da 4ª ou 5ª décadas" de vida, explica ao CM José Vale, médico neurologista.



E todas estas medidas dizem respeito, além do exercício, à manutenção de um estilo de vida saudável: "não fumar, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, preferir uma dieta mediterrânea e controlar eventuais problemas cardiovasculares", indica o especialista. A este ‘cocktail’ de saúde deve ser acrescentada "a atividade intelectual empenhada e o envolvimento social".



"Alguns estudos mostram até a existência de um ‘efeito de dose’ relativamente à prática do exercício e o risco de demência: Quanto melhor a condição física, menor é o risco. Estes princípios são aplicáveis de igual modo a homens e mulheres", conclui o neurologista.



Saiba mais

1901

Foi o ano em que o médico psiquiatra alemão Alois Alzheimer descreveu o primeiro caso daquela que viria a ser denominada doença de Alzheimer.



Demência mais frequente

A doença de Alzheimer é o tipo de demência mais comum, manifestando-se de forma progressiva e degenerativa. O doente vai perdendo funções e capacidades com a evolução do problema, sendo esta doença reconhecida sobretudo pela perda de memória.





"Entre 160 a 180 mil casos em Portugal"

José Vale, Coordenador de Neurologia do Hospital Lusíadas Lisboa

CM - Qual é a faixa etária com mais diagnósticos?

José Vale – As demências manifestam-se habitualmente depois dos 65 anos e sua prevalência aumenta exponencialmente com a idade, duplicando a cada cinco anos. Aos 90 anos, mais de 50% das pessoas são afetadas.



– Qual o ‘retrato’ que pode ser feito deste tipo de doenças?

– De acordo a Organização Mundial de Saúde, estima- -se que o total de doentes a nível mundial ultrapasse os 25 milhões, prevendo-se que este número triplique até 2050. Em Portugal, o número de pessoas com demência rondará os 160 mil a 180 mil e destes, 50 a 70% têm Alzheimer.



Caminhadas, jardinagem ou dança ajudam a prevenir

"Não há uma recomendação específica quanto ao tipo de exercício para a prevenção da demência", explica ao CM José Vale, coordenador da Unidade de Neurologia do Hospital Lusíadas Lisboa. Mas, segundo o especialista, "importa que a atividade física seja aeróbica, do agrado de cada um e desenvolvida a um ritmo adequado à sua condição física".

Com o objetivo de atingir um estilo de vida saudável, reduzindo o risco de demência, "preferem-se atividades que aumentem um pouco a frequência cardíaca e que levem a respirações mais profundas".



As desculpas que passam pela falta de tempo caem assim por terra, pois "este tipo de exercício é facilmente enquadrável mesmo nas atividades do dia a dia como caminhar, nadar, dançar ou mesmo fazer jardinagem", garante o médico neurologista.



A prática de desporto deve manter-se constante. "É mais importante para o condicionamento físico que o exercício seja praticado com regularidade, sugerindo-se a prática deste tipo de exercícios durante 30 minutos por dia, e que pode ser repartida em dois períodos de 15 minutos, cinco dias por semana", conclui.