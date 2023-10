Previsão de calor antecipa Maratona de Lisboa

A Maratona de Lisboa foi antecipada em uma hora, para as 07h00, e a Meia Maratona em uma hora e meia, para as 09h00, devido à previsão de calor na capital portuguesa, no domingo, informou este sábado a organização.

Com a previsão de temperaturas de 21º celsius às 08h00, hora prevista de partida da maratona, em Cascais, e de 26º para as 10:30, quando devia partir a meia maratona e a corrida popular de oito quilómetros, da Ponte Vasco da Gama, a organização decidiu antecipar as provas e reduzir os tempos limite para as suas conclusões.

Assim, os cerca de seis mil participantes na maratona vão ter cinco horas para concluir os 42,195 quilómetros, em vez dos seis previstos, e os quase 20 mil nas outras duas distâncias duras horas e meia.