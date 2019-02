Previsão de céu pouco nublado para todo o País

Vento vai soprar forte no Algarve e nas terras altas.

07:59

O IPMa prevê para esta quinta-feira um dia de céu pouco nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado por nuvens altas.



O vento vai soprar fraco a moderado (até 30 km/h) predominando de sueste, com a exceção do Algarve, onde este vai soprando moderado (20 a 35 km/h), temporariamente com rajadas até 65 km/h no barlavento até meio da tarde.



Também nas terras altas, o vento soprará moderado a forte (30 a 45 km/h) de sueste, por vezes com rajadas até 75 km/h.



Prevê-se a formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e um acentuado arrefecimento noturno.



Formação de geada em alguns locais do interior Norte e Centro.



Está prevista uma pequena subida de temperatura, em especial nas regiões Norte e Centro.



GRANDE LISBOA:

Céu pouco nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado por nuvens altas.



Vento fraco a moderado (até 30 km/h) predominando de sueste.



Possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal.



Pequena subida da temperatura mínima.



GRANDE PORTO:

Céu pouco nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado por nuvens altas.



Vento em geral fraco do quadrante leste.



Pequena subida da temperatura mínima.



Subida da temperatura máxima.



ESTADO DO MAR:

Costa Ocidental: Ondas de oeste com 2 a 3 metros, sendo ondas

de oes-noroeste com 1,5 a 2,5 metros a sul do Cabo Raso.

Temperatura da água do mar: 13/15ºC



Costa Sul: Ondas de sueste com 1 a 2 metros.

Temperatura da água do mar: 15/16ºC