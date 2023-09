As previsões meteorológicas apontam para que nos primeiros dez dias deste mês o tempo apresente características próprias do outono, com a indicação de chuva, vento forte e descida da temperatura. Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) coloca sob aviso amarelo os distritos do Interior devido a aguaceiros, "que podem ser por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas fortes, em especial durante a tarde".









Ver comentários