Previsão de nevão na Serra da Estrela anima comércio

Estância de esqui prepara-se para a primeira grande enchente da época.

Por A.S. | 01:30

Comerciantes e turistas aguardam com expectativa o primeiro nevão da época na serra da Estrela que está previsto para esta segunda-feira.



Dezenas de visitantes de norte a sul do País rumaram ontem ao maciço Central para aproveitar a primeira neve que começou a cair no domingo mas ficou confinada à zona da Torre.



"É pouca mas já dá para fazer umas brincadeiras com crianças que estão a ver neve pela primeira vez", diz Paulo Soares, que viajou com a família desde Braga e vai ficar até amanhã na região, à espera do nevão anunciado.



Com a previsão de neve intensa a estância de esqui prepara-se para a primeira grande enchente da época.