Previsões apontam para 37 mil casos de Covid-19 a 7 de janeiro, diz ministra da Saúde

Marta Temido falou sobre novo recorde de casos de Covid-19 esta terça-feira que atingiu os 17 172 infetados. "Este número de casos estava nas estimativas apenas para os próximos dois dias, o que significa que estamos com alguma aceleração", disse a ministra.De acordo com a ministra da Saúde as previsões apontam para que se chegue aos 37 mil casos de Covid-19 no dia 7 de janeiro.Sobre a possibilidade de serem impostas novas medidas de restrição, Marta Temido refere que "neste momento estamos concentrados em aplicar as medidas que ja tinhamos posto à disposição" para enfrentar aquilo que é o efeito de uma "variante muito mais transmissível", a Ómicron.