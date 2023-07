Prevista a supressão de 105 comboios na Estação de Campanha no Porto devido a greve

Está prevista a supressão de 105 comboios durante todo o dia desta segunda na Estação de Campanha, no Porto.Até às 9h, pelo menos 40 comboios já tinham sido suprimidos em toda a região norte do País. Ao que oapurou, na estação de Campanhã os quatro comboios com destino a Vigo não vão partir. Também 15 comboios Alfa-Pendular e Intercidades serão suprimidos durante o dia desta segunda-feira.Esta é uma greve parcial convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) que se deverá prolongar até ao dia seis de agosto. Osabe que até esta terça-feira a paralisação está direcionada para o trabalho extraordinário de revisores e funcionários das bilheteiras.