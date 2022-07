Previstas "perturbações na circulação ferroviária" devido a greve na terça e quinta-feira

A greve convocada para terça e quinta-feira pela Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário (Aprofer) poderá provocar "perturbações na circulação ferroviária", avisou esta segunda-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

"No seguimento do aviso prévio de greve apresentado pela Aprofer -- Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário, para o período compreendido entre as 00h00 e as 24h00 do dia 12 de julho [terça-feira] e o período compreendido entre as 00h00 e as 24h00 do dia 14 de julho [quinta-feira], informamos que poderão verificar-se perturbações na circulação ferroviária", lê-se num aviso disponibilizado ao final da manhã de hoje no 'site' da IP.

Segundo acrescenta, "neste período, a Infraestruturas de Portugal garantirá a abertura de 30% do seu canal ferroviário para o serviço Urbanos - Lisboa e Porto e 25% para as restantes circulações, nos termos dos serviços mínimos acordados com a referida associação sindical".