Primeira bebé que nasceu de pais infetados com Covid-19 no Pedro Hispano faz hoje um ano

O dia 30 de março de 2020 assinalava o nascimento de Maria Clara, no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. A primeira bebé a nascer naquela unidade hospitalar, filha de pais com Covid-19 faz esta terça-feira um ano.



Maria Clara e os pais foram festejar o primeiro aniversário com os profissionais de saúde. O momento foi registado em fotografia e partilhado pela Unidade de Saúde Local de Matosinhos na rede social Facebook.





Na publicação, a unidade hospitalar recorda o momento com a frase: "A Maria Clara nasceu em plena pandemia, no meio de todas as dúvidas, incertezas e inquietações geradas por um vírus desconhecido que parecia ameaçar também estes momentos únicos, de imensa felicidade".Na publicação foi também colocada a mensagem de agradecimento dos pais da pequena Maria Clara aos profissionais de saúde que ajudaram que o momento do nascimento fosse especial. "O nosso sentido obrigado às pessoas fantásticas que encontramos no hospital Pedro Hispano e que, quando tudo era medo e incerteza, nos ajudaram, tomaram decisões muito difíceis e foram de uma humanidade incrível, permitindo que pudéssemos estar com a nossa menina e vê-la crescer nos seus primeiros dias de vida".