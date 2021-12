A Madeira iniciou esta terça-feira o processo de vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos contra a Covid-19, num universo de 14.715 utentes, sendo a primeira região do país a avançar com a inoculação nesta faixa etária.



A primeira criança já foi vacinada contra a Covid-19 na Madeira. O processo de vacinação das crianças teve início às 14h00, no Centro de Vacinação do Funchal, decorrendo no mesmo local também no dia 15, quarta-feira.