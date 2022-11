O primeiro dia da maior cimeira de inovação e tecnologia da Europa e uma das maiores do Mundo encerrou esta terça-feira em Lisboa com uma estrela da Ucrânia – Olena Zelenska, a mulher do Presidente Volodymyr Zelensky – mas começou ao ‘pé-coxinho’, com problemas técnicos que causaram um susto e obrigaram à interrupção das apresentações.









Ver comentários