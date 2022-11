Oedifício da primeira escola que Marcelo Rebelo de Sousa frequentou, até aos 10 anos, em Lisboa, foi colocado em leilão. Esta quarta-feira, às 11h13, e após uma sucessão de lances, fez-se uma última oferta, no valor de 2,18 milhões de euros. Ficou abaixo do valor mínimo por 18 700 euros.



Em leilões anteriores nunca se conseguiu atingir os 2,586 milhões de euros iniciais, mas as regras estipulam que o valor mínimo corresponde a 85% do valor do bem.









