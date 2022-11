Primeira escola de Marcelo Rebelo de Sousa leiloada online por apenas 2,2 milhões de euros

"Tinha um ano e meio quando entrei para O Lar da Criança, que estava a abrir, ainda na Rua da Imprensa. E lá vivi o melhor tempo da minha vida. Até aos 10 anos. Fiz as minhas primeiras comunhão e comunhão solene. Conheci o meu maior amigo. Aprendi a gostar de ser português. Criei a Casa de São Roque, com muitas colegas e muitos colegas, que ficaram amigas e amigos, e organizámos jogos e espectáculos, num exercício de liberdade único na época do ensino primário. E, com isso, também aprendi a ser livre. Tive ótimas professoras e parti para o liceu com uma bagagem cultural excepcional. Porque a minha mãe trabalhava até muito tarde, entrava cedinho e saía à noite, logo, era uma segunda casa, onde me sentia tão bem como na minha. Respirava-se um clima de afeto familiar. Essa é a palavra exacta: Éramos uma família. Que tinha uma mãe, que era pai ao mesmo tempo, e se chamava Bertinha!"



Este é o testemunho de Marcelo Rebelo de Sousa, que abre o site de O Lar da Criança, externato fundado em 1950 por Berta Ávila de Melo, que era por todos carinhosamente tratada por Bertinha.

Foi n’O Lar da Criança, onde estudou até aos 10 anos e era colega do cirurgião Alfredo Barroso, que o atual chefe de Estado foi eleito presidente, pela primeira vez, pois Bertinha tinha os alunos organizados em quatro casas, convidando os melhores para presidentes.

Situado na nobre zona lisboeta da Lapa, junto à Assembleia da República, o edifício que alberga O Lar da Criança, ao qual está arrendado por 1.971 euros mensais, foi colocado em leilão online, a 16 de Setembro passado, pelo valor base de 2,586 milhões de euros. O executado é um particular.

Esta quarta-feira, 2 de novembro, com o encerramento do leilão marcado para as 11 horas, uma sucessão de lances para lá da hora-limite, em cumprimento das regras que ditam que "as licitações nos últimos cinco minutos aumentam a data de fim do leilão em cinco minutos", só terminou às 11h13, com a última oferta a fixar-se em 2,18 milhões de euros.