Primeira Superlua do ano vai ser visível hoje

Na noite desta segunda-feira vai ser possível ver uma Superlua, a primeira de 2023. A lua vai estar a 224.895 milhas (361.934 quilómetros) da Terra em comparação com a distância média de cerca de 238.000 milhas (382.900 quilómetros).Segundo o portal Sapace.com, as Superluas resultam do facto de a lua estar mais próxima da Terra na altura da lua cheia e fazem com que o disco lunar apareça maior e mais brilhante no céu.Este fenómeno vai acontecer mais três vezes ao longo do ano. Depois de julho, a próxima Superlua surgirá a 1 de agosto, seguida de 30 de agosto e 28 de setembro.